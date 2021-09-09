Георгий Зотов: обидно вылететь из еврокубков, когда всё только началось и сразу кончилось

Защитник футбольного клуба «Рубин» Георгий Зотов оценил выступление команды на старте чемпионата.
«Есть несколько факторов небольшого спада, и сложно сказать, что из этого важнее. Во-первых, плотный график. Да, тут кто-то может возразить, что в Англии привыкли играть через два дня на третий. Но в России почти никто не играет в таком графике. Для нас это было новое и потому сказалось на физических кондициях. Во-вторых, были постоянные трансферные слухи о команде — тот уходит, этот приходит. Бесконечная чехарда информации, непонимание, будет играть человек или нет. В-третьих, естественно, травмы. Когда у тебя из состава вылетают ведущие игроки, Квара, Деспот и Шатов, это не может не повлиять. Они создают моменты. Тяжело перестроиться и заменить таких игроков, поэтому и пошёл спад.
Само собой, расстроились из-за вылета из Лиги конференций, но я не скажу, что очень надолго. Да, проиграли и вылетели — было очень досадно и обидно. Но у нас нет времени расстраиваться, потому что целый чемпионат впереди. Игра была уже через два дня, и мы не имели права распускать сопли. Но обидно вылететь из еврокубков, когда всё только началось и сразу же закончилось», — приводит слова футболиста «Бизнес Online».
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