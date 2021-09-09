Левандовски указал на нашивку Respect после того, как фанаты освистали английских игроков

Болельщики сборной Польши освистали игроков национальной команды Англии во время преклонения колена перед матчем шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022, сообщает talkSPORT.

После того, как фанаты стали освистывать английских фанатов, нападающий сборной Польши Роберт Левандовски указал на нашивку Respect, которая находится на футболке.

Посмотреть фото можно в «твиттере» TVP SPORT.

Сам матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счётом 1:1.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B. У команды Саутгейта 16 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку лучших замыкает Польша.

В следующем туре сборная Англии проведёт матч с Андоррой, а Польша встретится с Сан-Марино. Обе игры пройдут 9 октября.