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Левандовски указал на нашивку Respect после того, как фанаты освистали английских игроков

Левандовски указал на нашивку Respect после того, как фанаты освистали английских игроков
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Болельщики сборной Польши освистали игроков национальной команды Англии во время преклонения колена перед матчем шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022, сообщает talkSPORT.

После того, как фанаты стали освистывать английских фанатов, нападающий сборной Польши Роберт Левандовски указал на нашивку Respect, которая находится на футболке.

Посмотреть фото можно в «твиттере» TVP SPORT.

Сам матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счётом 1:1.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B. У команды Саутгейта 16 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку лучших замыкает Польша.

В следующем туре сборная Англии проведёт матч с Андоррой, а Польша встретится с Сан-Марино. Обе игры пройдут 9 октября.

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