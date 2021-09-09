Фернандо Льоренте предлагал свои услуги «Интеру» и «Ювентусу»

36-летний испанский нападающий Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, предлагал свои услуги «Интеру» и «Ювентусу», однако клубы Серии А не заинтересовались игроком. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у игрока есть предложения от команд из второго дивизиона чемпионатов Испании и Англии, но Льоренте хочет перейти в более статусный клуб.

В минувшем сезоне форвард провёл 17 матчей в Серии А за «Удинезе» и забил один гол. В прошедшем сезоне чемпионата Италии «Удинезе» с 40 очками занял 14 место.

За свою игровую карьеру Льоренте выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Севилью», «Ювентус», «Атлетик Бильбао» и «Басконию». Футболист вызывался в сборную Испании с 2008 по 2013 годы.