Канада разгромила Сальвадор, Мексика сыграла вничью с Панамой в отборе к ЧМ

В третьем туре третьего раунда отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Канады дома разгромила Сальвадор со счётом 3:0.
На 6-й минуте счёт открыл Атиба Хатчинсон, через пять минут Джонатан Дэвид удвоил преимущество хозяев. Итог встречи на 59-й минуте подвёл Тажон Бушанан. Следующий матч отбора канадцы проведут на выезде с Мексикой, а Сальвадор примет Панаму. Обе встречи пройдут 8 октября.
В другом матче отборочного турнира национальная команда Мексики на выезде вничью сыграла с Панамой, счёт игры – 1:1. Первый мяч на 28-й минуте в составе хозяев забил Роландо Блэкберн, ответный гол на 76-й минуте оформил мексиканский нападающий Хесус Корона. Следующий матч мексиканская команда проведёт дома с Канадой, а Панама на выезде сыграет с Сальвадором. Обе встречи пройдут 8 октября.
Турнирное положение команд в 3-м раунде отборочного турнира к ЧМ-2022.
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