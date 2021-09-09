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Канада разгромила Сальвадор, Мексика сыграла вничью с Панамой в отборе к ЧМ

Канада разгромила Сальвадор, Мексика сыграла вничью с Панамой в отборе к ЧМ
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В третьем туре третьего раунда отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Канады дома разгромила Сальвадор со счётом 3:0.

На 6-й минуте счёт открыл Атиба Хатчинсон, через пять минут Джонатан Дэвид удвоил преимущество хозяев. Итог встречи на 59-й минуте подвёл Тажон Бушанан. Следующий матч отбора канадцы проведут на выезде с Мексикой, а Сальвадор примет Панаму. Обе встречи пройдут 8 октября.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 3-й тур
09 сентября 2021, четверг. 02:30 МСК
Канада
Окончен
3 : 0
Сальвадор
1:0 Хатчинсон – 6'   2:0 Дэвид – 11'   3:0 Бушанан – 59'

В другом матче отборочного турнира национальная команда Мексики на выезде вничью сыграла с Панамой, счёт игры – 1:1. Первый мяч на 28-й минуте в составе хозяев забил Роландо Блэкберн, ответный гол на 76-й минуте оформил мексиканский нападающий Хесус Корона. Следующий матч мексиканская команда проведёт дома с Канадой, а Панама на выезде сыграет с Сальвадором. Обе встречи пройдут 8 октября.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 3-й тур
09 сентября 2021, четверг. 03:05 МСК
Панама
Окончен
1 : 1
Мексика
1:0 Блэкберн – 28'   1:1 Корона – 76'

Турнирное положение команд в 3-м раунде отборочного турнира к ЧМ-2022.

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