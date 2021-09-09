Флик повторил достижение Лёва в качестве главного тренера сборной Германии

В 6-м туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Германии одержала разгромную победу над Исландией со счётом 4:0.

При Хансе-Дитере Флике национальная немецкая команда выиграли все три матча отбора ЧМ-2022 с общим счетом 12:0 — Лихтенштейн (2:0), Армения (6:0) и Исландия (4:0). Таким образом, Флик стал вторым тренером в истории сборной Германии, которому удалось выиграть три первых матча во главе национальной команды, при этом не пропустив ни одного гола.

До Флика это достижение покорялось только Йоахиму Лёву, который работал со сборной Германии с 2006 по 2021 год, сообщает Opta.

В следующем матче отбора ЧМ-2022 Германия сыграет сборной Румынии 8 октября. В группе J Германия с 15 очками после шести встреч занимает первое место. На втором месте располагается Армения (11 очков), на третьем – Румыния (10 очков), на четвёртом – Северная Македония (9 очков), на пятом – Исландия (4 очка), на шестом – Лихтенштейн (1 очко).