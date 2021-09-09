Президент «Легион-Динамо»: заявить Хабиба Нурмагомедова не удалось, вопрос отложили

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов рассказал, что клубу не удалось заявить бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«К сожалению, Хабиба заявить не удалось. Вопрос отложили», — цитирует Лахиялова «РБ-Спорт».



В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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