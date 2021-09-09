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Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
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Самолёт сборной Германии, летевший этой ночью из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге, сообщает Bild.

По информации источника, cамолёт национальной команды вылетел из Рейкьявика без затруднений. Но над шотландским городом Арброт с борта был подан аварийный сигнал. Самолёт совершил незапланированную посадку в Эдинбурге. Сигнал 7700 означает, что на борту произошла аварийная ситуация.

Накануне в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Турнирную таблицу группы J возглавляет национальная команда Германии. На втором месте расположился коллектив из Армении. Тройку лучших команд группы замыкает команда из Румынии.

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