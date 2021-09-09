В «Рубине» подтвердили многомиллионные долги перед «Ак Барс Ареной»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что у казанского клуба есть задолженность перед стадионом «Ак Барс Арена» в размере 40 миллионов рублей.

«Долг 40 миллионов рублей? Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше чем должна быть», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что агрономы стадиона «убили» газон спортивного сооружения. После этого в руководстве «Ак Барс Арены» ответили на критику качества поля со стороны Слуцкого. В пресс-службе заявили, что представители стадиона вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести руководство республики в заблуждение. В ответ на это Слуцкий выложил в «Инстаграме» видео, на котором неизвестные люди бьют по воротам на футбольном поле «Ак Барс Арены». Позже сообщалось, что руководство стадиона подало иск к «Рубину» на 30 млн рублей.