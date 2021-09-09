«Тобол» выступил с заявлением после положительного допинг-теста у Валиуллина

«Тобол» опубликовал на официальном сайте заявление после того, как полузащитник клуба и сборной Казахстана Руслан Валиуллин провалил допинг-тест.



«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.



Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.



Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у ещё одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.



Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», — говорится в заявлении клуба.