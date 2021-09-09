Семак: у Крицюка такие же шансы выйти в старте в матче с «Ахматом», как и у других игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке клуба к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Только сегодня игроки вернулись из сборных, теперь им нужно сдать тесты, а после мы посмотрим, сколько игроков — четырнадцать или тринадцать — будут готовиться к матчам. Посмотрим, кто из них будет лучше готов и на одну, и на вторую игру – и будем решать.
Когда у нас будет понимание, какой состав сможет принять участие в предстоящих матчах, будем думать над оптимальной схемой исходя из тех игроков, которые будут в нашем распоряжении. Что касается матчей после перерыва на сборные, то, конечно, игроки всегда приезжают уставшими — и функционально, и психологически. Это другие соревнования, выплеск эмоций. Это всегда непросто, но мы будем заниматься своим делом — готовиться к матчу. Как он сложится — посмотрим, но мы точно приложим все усилия, чтобы победить.
Надеемся, что Чистяков будет готов. Он тренировался в индивидуальном режиме, долечивал повреждение. Сегодня он частично тренируется в общей группе, и мы надеемся, что он сможет нам помочь. Насколько? Посмотрим.
У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава Крицюка такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 9 сентября 2021
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