Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», 9 сентября тренировку в Тушине посетил председатель совета директоров Леонид Федун, сообщает пресс-служба красно-белых.
В занятии приняли участие все игроки, вернувшиеся из своих сборных, за исключением Джордана Ларссона: вчера поздно вечером шведская сборная провела матч в Греции (1:2). Главный тренер красно-белых Руй Витория снова привлёк к работе с основой молодых игроков — на этот раз полузащитников «Спартака-2» Максима Лайкина и Аслана Муталиева.
В РПЛ у «Спартака» дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4. Встреча с «Химками» состоится 11 сентября. Старт – в 19:00 мск.
- 9 сентября 2021
-
15:48
-
15:34
-
15:25
-
15:06
-
14:55
-
14:52
-
14:49
-
14:37
-
14:26
-
14:24
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:52
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
12:51
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:21
-
12:14
-
12:11
-
11:57
-
11:47
-
11:35
-
11:27
-
11:21