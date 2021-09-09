Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», 9 сентября тренировку в Тушине посетил председатель совета директоров Леонид Федун, сообщает пресс-служба красно-белых.



В занятии приняли участие все игроки, вернувшиеся из своих сборных, за исключением Джордана Ларссона: вчера поздно вечером шведская сборная провела матч в Греции (1:2). Главный тренер красно-белых Руй Витория снова привлёк к работе с основой молодых игроков — на этот раз полузащитников «Спартака-2» Максима Лайкина и Аслана Муталиева.



В РПЛ у «Спартака» дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4. Встреча с «Химками» состоится 11 сентября. Старт – в 19:00 мск.

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