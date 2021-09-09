«Терри хотел всех убить». Эшли и Джо Коулы вспомнили об инциденте на тренировке «Челси»

Бывшие игроки «Челси» Эшли Коул и Джо Коул вспомнили об инциденте с участием экс-капитана команды Джона Терри на одной из тренировок.
«Джо финтами обыграл Терри и оттолкнул его плечом. Джон хотел убить его, я стал смеяться — он захотел убить меня. Тут начал смеяться тренер, и Терри захотел убить всех вокруг», — приводит слова Эшли Коула Mirror.
«Как же я мог свалить его? Пожалуй, это случилось всего раз. Я тогда сказал Терри: «Иди подкачайся, тренажёрный зал — там!» Я его достал, он просто взбесился. Обожаю этого парня», — сказал Джо Коул.
В составе «Челси» Терри стал чемпионом Англии (сезоны 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017), обладателем Кубка Англии (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). В октябре 2018 года Терри объявил о завершении игровой карьеры.
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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»
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