«Челси» попробует купить Кунде зимой, если «Севилья» снизит цену

Французский защитник футбольного клуба «Севилья» Жюль Кунде может покинуть команду ближайшей зимой. Об этом сообщает ESPN GB.



По информации источника, если испанский клуб снизит запрашиваемую за переход сумму примерно до € 50 млн, «Челси» вновь попробует подписать игрока. Боссы команд летом были близки к заключению сделки, однако «Севилья» в последний момент передумала продавать футболиста, из-за чего Кунде вступил в конфликт с руководством «андалусийцев».

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за игрока более € 40 млн. Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.