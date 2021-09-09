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«Челси» попробует купить Кунде зимой, если «Севилья» снизит цену

«Челси» попробует купить Кунде зимой, если «Севилья» снизит цену
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Французский защитник футбольного клуба «Севилья» Жюль Кунде может покинуть команду ближайшей зимой. Об этом сообщает ESPN GB.

По информации источника, если испанский клуб снизит запрашиваемую за переход сумму примерно до € 50 млн, «Челси» вновь попробует подписать игрока. Боссы команд летом были близки к заключению сделки, однако «Севилья» в последний момент передумала продавать футболиста, из-за чего Кунде вступил в конфликт с руководством «андалусийцев».

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за игрока более € 40 млн. Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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