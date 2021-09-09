Защитник «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры. Помимо штрафа, Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. Bild со ссылкой на немецкую полицию сообщает, что её смерть не была насильственной.