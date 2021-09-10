Лапорта намерен подать иск в суд на Бартомеу за ненадлежащее управление «Барселоной»

59-летний нынешний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта возмущен тем, как Хосеп Мария Бартомеу и его правление управляли сине-гранатовыми во время своего правления клубом, сообщает El Confidencial.
По информации источника, Лапорта готов привлечь Бартомеу и его совет директоров к ответственности через суд по поводу их недобросовестного управления клубом. Действующий президент сине-гранатовых требует объяснения убытков в размере € 487 млн, которые продолжают расти. С этой целью президент «Барселоны» даже нанял адвоката по уголовным делам Хосепа Рамона Сорни для расследования дела.
Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.
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