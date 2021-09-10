Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную
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34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился забитым мячом на старте матча 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии и сравнялся по количеству голов за национальные команды с легендарным Пеле, повторив его рекорд.
Теперь на счету Месси 77 голов в составе сборной Аргентины. Ровно столько же и у легендарного Пеле (77), который и являлся рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
Месси проводит свой 153-й матч за сборную Аргентины. Помимо 77 голов, на его счету также 52 результативные передачи. Для того, чтобы покорить отметку в 77 забитых мячей, Пеле потребовалось провести 91 встречу.
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