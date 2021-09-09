Месси — о победе на Кубке Америки: я достиг душевного спокойствия

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об эмоциях после победы на Кубке Америки.



«Я достиг душевного спокойствия, осуществив мечту, которая так много раз ускользала от меня. Это было похоже на сон. Я не мог поверить, что победа случилась. Сейчас, когда я смотрю на фото, мне приятнее, чем тогда, потому что после матча я был слишком шокирован. Теперь мои дети всё время поют аргентинские песни, вспоминают финал с Бразилией. Невероятно видеть, как они наслаждаются этим», – приводит слова Месси ESPN US.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».