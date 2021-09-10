Хет-трик Лионеля Месси принёс Аргентине победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022

В Буэнос-Айрес (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии, который завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.
Победу аргентинцам в этой игре принёс хет-трик 34-летнего звёздного форварда Лионеля Месси, который отличился на 14-й, 65-й и 89-й минутах. В моменте с первым взятием ворот ему ассистировал экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне его одноклубник по «Пари Сен-Жермен», Леандро Паредес.
Отметим, что в этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше (77).
Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) – на предпоследнем, девятом, месте.
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