Хет-трик Лионеля Месси принёс Аргентине победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022

В Буэнос-Айрес (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии, который завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.



Победу аргентинцам в этой игре принёс хет-трик 34-летнего звёздного форварда Лионеля Месси, который отличился на 14-й, 65-й и 89-й минутах. В моменте с первым взятием ворот ему ассистировал экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне его одноклубник по «Пари Сен-Жермен», Леандро Паредес.



Отметим, что в этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше (77).

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) – на предпоследнем, девятом, месте.