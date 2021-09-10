Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Вирцем

«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Вирцем
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах 18-летнего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Bild. По информации источника, скауты мюнхенского клуба следят за 18-летним игроком, который в сентябре дебютировал в сборной Германии.

В мае «Байер» подписал новый контракт с футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

В прошлом сезоне Вирц провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передачах. В стартовавшем чемпионате Германии Вирц провёл два матча, забил гол и отдал две результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Бавария» набрала 78 очков и стала чемпионом страны, «Байер» с 52 очками занял седьмое место в Бундеслиге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021