«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Вирцем

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах 18-летнего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Bild. По информации источника, скауты мюнхенского клуба следят за 18-летним игроком, который в сентябре дебютировал в сборной Германии.

В мае «Байер» подписал новый контракт с футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

В прошлом сезоне Вирц провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передачах. В стартовавшем чемпионате Германии Вирц провёл два матча, забил гол и отдал две результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Бавария» набрала 78 очков и стала чемпионом страны, «Байер» с 52 очками занял седьмое место в Бундеслиге.