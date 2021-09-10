Джейми Каррагер: возвращение Роналду может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не видел бывших игроков «Манчестер Юнайтед» такими очарованными, как после подписания контракта с Криштиану Роналду. Для них это очень большое событие. Роналду — один из величайших игроков всех времён, в этом нет сомнений. Но я считаю, что его возвращение может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Каррагера Goal.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»: