«Ростов» изменил правила посещения матча с «Краснодаром»

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Краснодар» смогут посетить только те болельщики, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также недавно переболевшие, и имеющие при себе подтверждающий QR-код, сообщает пресс-служба хозяев.

Ранее комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетили стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арену» в Ростове-на-Дону. После посещения «Ростов Арены» на основании положительной динамики работ по приведению поля в пригодное состояние стадион был допущен к проведению матчей РПЛ.

Напомним, 13 сентября в рамках матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром».