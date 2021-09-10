Хинкель: Тедеско не гей. Он покинул «Спартак», так как у него должен родиться ребёнок

Бывший ассистент тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о причине ухода Доменико Тедеско с поста наставника московского клуба.

«Не знаю ничего о личных вопросах Заремы о том, что Тедеско гей или, что он принимает наркотики. Он покинул команду из-за своей семьи, у него должен родиться второй ребёнок. Доменико точно не гей (смеётся). В моём случае причиной покинуть клуб тоже стала семья: из-за пандемии моей жене было очень тяжело, у меня пятеро детей», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В настоящее время «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера. Под руководством португальца «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов и провально стартовал в РПЛ.