Самедов: уровень нашего чемпионата провалился

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов высказался об отмене лимита на легионеров.

«Что касается перепалки с турецкой командой, то Онопко — тихий, мирный человек — вспомнил, что на поле он — фанатик. Не дал себя в обиду. Из-за чего поругались? Обычные тычки. Команда вступилась, кто-то не извинился.



Высказывание Путина про отмену лимита на легионеров? Я играл при лимите, и российский футбол достойно играл в еврокубках. Не могу сказать, что при нас был провал. Мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Не было постоянных четвёртых мест и вылетов. Лимит на легионеров в поле 100% должен остаться — четверо-пятеро россиян должны играть.



Гус Хиддинк — великий человек, оставил большой след в российском футболе. Что касается сборной России, то самое главное — результат. Может быть, какой-то яркости мы не видели, но это новая сборная. Семь очков в трёх матчах — хорошо. Игра видна фрагментами. Тренерский штаб перестраивает игру. Мало времени было, наверное.



Уровень нашего чемпионата провалился. Он не позволяет достойно играть в еврокубках. Раньше были легионеры: Халк, Витсель, Вагнер Лав, Тошич, Диарра. Те, что сейчас играют — не ровня. «Зенит» три года становится чемпионом, но это явно не тот «Зенит», который был с Халком. Он в два раз слабее, а та команда не всегда была чемпионом», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.