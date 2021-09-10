Самедов: уровень нашего чемпионата провалился

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов высказался об отмене лимита на легионеров.
«Что касается перепалки с турецкой командой, то Онопко — тихий, мирный человек — вспомнил, что на поле он — фанатик. Не дал себя в обиду. Из-за чего поругались? Обычные тычки. Команда вступилась, кто-то не извинился.
Высказывание Путина про отмену лимита на легионеров? Я играл при лимите, и российский футбол достойно играл в еврокубках. Не могу сказать, что при нас был провал. Мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Не было постоянных четвёртых мест и вылетов. Лимит на легионеров в поле 100% должен остаться — четверо-пятеро россиян должны играть.
Гус Хиддинк — великий человек, оставил большой след в российском футболе. Что касается сборной России, то самое главное — результат. Может быть, какой-то яркости мы не видели, но это новая сборная. Семь очков в трёх матчах — хорошо. Игра видна фрагментами. Тренерский штаб перестраивает игру. Мало времени было, наверное.
Уровень нашего чемпионата провалился. Он не позволяет достойно играть в еврокубках. Раньше были легионеры: Халк, Витсель, Вагнер Лав, Тошич, Диарра. Те, что сейчас играют — не ровня. «Зенит» три года становится чемпионом, но это явно не тот «Зенит», который был с Халком. Он в два раз слабее, а та команда не всегда была чемпионом», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 10 сентября 2021
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:29
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:45
-
15:32
-
15:23
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:47
-
14:40
-
14:37
-
14:34
-
14:31