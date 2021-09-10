Нуну Эшпириту Санту признан тренером месяца в АПЛ
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Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему тренеру чемпионата по итогам августа.
Им стал наставник «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту.
В голосовании Санту опередил Рафаэля Бенитеса («Эвертон»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Томаса Тухеля («Челси»).
В августе «шпоры» одержали три победы в трёх матчах: выиграли у «Манчестер Сити» (1:0), обыграли «Вулверхэмптон» (1:0) и переиграли «Уотфорд» (1:0).
«Тоттенхэм», набрав девять очков в трёх турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей на два очка.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 11 сентября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
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