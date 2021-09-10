Денис Макаров: не боюсь, что лимит отменят. Будет интересно конкурировать

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился своим мнением насчёт отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лично я не боюсь, если лимит отменят, наоборот, будет интересно конкурировать. Просто надо сделать всё грамотно, чтобы русские ребята тоже могли себя проявлять. Когда лимит немного обновили, молодым русским игрокам дали больше играть. Сейчас мы видим, что открывается много молодых талантов. Опасений у меня нет. Я в себе уверен (смеётся)», — сказал Макаров в «Коммент.Шоу».

Напомним, бывший полузащитник «Рубина» Денис Макаров летом подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

В этом сезоне Денис провёл пять матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился.