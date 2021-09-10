Газизов вновь высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вновь высказался о потенциальной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Все за отмену, но не сегодня и не сейчас. Должна быть определённая дорожная карта. Это не за один год делаться должно.
Клубам нужно будет пересмотреть свою трансферную политику и ещё ряд моментов. Это непросто. Потом мы же должны действовать в интересах сборной. Понятно, что футбол коммерческий должен сам выживать. Но в интересах сборной клубы также должны работать. Конечно, клубы РПЛ и национальная команда — взаимосвязанные вещи. Но основное – это сборная», — цитирует Газизова «Спорт Бизнес Online».
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.
Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
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