Кевин-Принс Боатенг — о брате Жероме: у нас с ним теперь ничего общего

Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг осудил своего брата Жерома, защищающего французский «Лион», которого признали виновным по делу о домашнем насилии.

«Я и так давно дистанцировался от Жерома. Уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего», — цитирует Кевина-Принса Bild.

Напомним, защитник «Лиона» Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.