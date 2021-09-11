Кевин-Принс Боатенг — о брате Жероме: у нас с ним теперь ничего общего
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Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг осудил своего брата Жерома, защищающего французский «Лион», которого признали виновным по делу о домашнем насилии.
«Я и так давно дистанцировался от Жерома. Уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего», — цитирует Кевина-Принса Bild.
Напомним, защитник «Лиона» Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.
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