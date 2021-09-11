Дани Алвес получил предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии

38-летний бразильский крайний защитник Дани Алвес, накануне покинувший «Сан-Паулу» из-за долгов по зарплате, сразу привлёк к себе внимание нескольких богатых клубов. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, известный футболист не собирается завершать свою карьеру и уже получил несколько предложений от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Напомним, из-за пандемии коронавируса «Сан-Паулу» сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже. После Олимпийских игр в Токио (Япония) Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились.
В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт 38-летнего бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
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