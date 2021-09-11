Виейра: Кейн — потрясающий игрок, но Анри — это другой уровень

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра ответил на вопрос журналиста о сравнении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, бывшего форварда «Арсенала» Иана Райта и француза Тьерри Анри.
«Я думаю, что Кейн и Райт — это игроки разного типа. Райт — завершитель атак внутри штрафной, а Гарри может забивать откуда угодно, а также создавать моменты для партнёров. Он хороший пример современной «девятки». Он может менять позицию на поле. Так что, в принципе, можно сравнивать этих двух игроков.
Но Тьерри Анри. Извините, он на другом уровне. Да, Кейн — это потрясающий игрок. Но Тьерри — это Тьерри», — сказал Виейра на пресс-конференции АПЛ.
Кейн занимает пятую строчку в таблице лучших бомбардиров сборной Англии за всю историю, в его активе 41 гол за 64 игры.
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