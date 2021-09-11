«Уотфорд» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Джеймс Мейнворинг и Уэйд Смит. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.



«Уотфорд» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (0) — на 18-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков. В тройку лидеров также входят «Вест Хэм Юнайтед» (7) и «Манчестер Юнайтед» (7).