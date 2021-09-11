Месси и Неймар не включены в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Клермоном»

Нападающие Лионель Месси и Неймар, а также полузащитник Леандро Паредес и Анхель Ди Мария не попали в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Клермоном».



Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мбаппе, Икарди, Рафинья, Данило, Рико, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Мендеш, Гейе, Битшиабу, Янсане, Битумасала, Эбимбе.



Матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Клермон» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 18:00 мск. «ПСЖ» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. «Клермон» (8) — на 3-м месте.