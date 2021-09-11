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«Арсенал» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Арсенал» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Арсенал» — «Норвич Сити». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Норвич Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Гэвин Уорд.

«Норвич Сити» в 3 матчах не набрал очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (0) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Тоттенхэм Хотспур», набравший за 3 матча 9 очков.

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