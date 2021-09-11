Московский «Спартак» прокомментировал ситуацию с Мирзовым

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию вокруг футболиста «Химок» Резиуана Мирзова. Ранее стало известно, что полузащитник пропустит матч 7-го тура РПЛ против московского клуба.

«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле», — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» встретится с «Химками» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги в 19:00 по мск.

Напомним, в последние дни трансферного окна Мирзов перешел в аренду из «Спартака» в подмосковный клуб.