Московский «Спартак» прокомментировал ситуацию с Мирзовым

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию вокруг футболиста «Химок» Резиуана Мирзова. Ранее стало известно, что полузащитник пропустит матч 7-го тура РПЛ против московского клуба.
«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле», — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Спартак» встретится с «Химками» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги в 19:00 по мск.
Напомним, в последние дни трансферного окна Мирзов перешел в аренду из «Спартака» в подмосковный клуб.
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