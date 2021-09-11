«Спартак» — «Химки»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Известный экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки».
Ставка: победа «Спартака» в один или два мяча за 2.13.
«Московский «Спартак» снова удивил или, скорее всего, огорчил миллионы поклонников. Старт сезона в Премьер-Лиге России для коллектива с таким бюджетом и составом можно признать провальным, более того, на всех направлениях.
Десятое место после шести туров, за которые красно-белые добыли всего две победы над «Крыльями Советов» и «Уралом» при поражении в последнем домашнем поединке от «Сочи», принесли неутешительные итоги. Не могу не отметить пять голов от «народной команды».
За шесть поединков в активе «Химок» всего одна победа и три мирных исхода, что принесло шесть баллов и 12-е место, что достаточно неплохо, по моему мнению. Все игроки вернулись из сборных и все они в полном порядке у обеих команд. Кто не играл, получили время на отдых, что станет хорошей мотивацией идти вперёд.
Я считаю, что если «Спартак» не собирается дальше обижать своих болельщиков, то он просто обязан выиграть. Ожидаю успех красно-белых, который будет непростым.
Моя ставка – победа «Спартака» в один или два мяча».
- 11 сентября 2021
-
10:15
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:00
- 10 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30