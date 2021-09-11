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Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после сорвавшегося трансфера в «Истанбул»

Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после сорвавшегося трансфера в «Истанбул»
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30-летний колумбийский атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес вернулся в расположение команды после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир».

Видео доступно в «твиттере» «Эвертона».

Родригес был замечен на тренировке «ирисок» вместе с Йерри Миной и Хосе Саломоном Рондоном.

Ранее турецкий журналист Яджиз Сабункуглу сообщил, что Хамес Родригес привлёк внимание турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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