Николич рассказал о состоянии Гильерме и Рыбуса

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) рассказал и состоянии голкипера Маринато Гильерме и защитника Мацея Рыбуса.

«Рыбус — один из тех, кто вернулся из сборной только вчера. У него есть маленькая травма. Рисковать мы не могли. Гиля за сборную отыграл все три матча. Он уже в возрасте, наш капитан. У него есть хроническая ситуация с ахиллом. Поэтому в конце матча мяч выносил Магкеев. Мы осторожно работаем, всё правильно делаем», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.