Погребняк поделился впечатлениями от выступлений сборной России под руководством Карпина

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о выступлениях национальной команды в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.



«Впечатления от сборной Валерия Карпина? Наверное, соглашусь, что стало лучше. Если не брать внешние факторы, то сейчас важен только результат. Нам нужно было семь очков, и мы их добыли. У Карпина было три дня, что он мог сделать и поменять?



При чём тут то, что мы мало забили Мальте? Мы забили больше, но гол отменили. Такой дебют парню сорвали… Впереди ещё много игр: обыгрывайте Хорватию на выезде — и вот вам первое место в группе. Какие проблемы? У меня не сложилось впечатление, что в матче с Мальтой игроки сборной России устали после двадцати минут. Они вам сказали об этом? Считаю, что у сборной всё нормально, семь очков», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.