«Боруссия» Д обыграла «Байер» в матче с семью забитыми мячами. У Холанда — дубль

В Леверкузене завершился матч 4-го тура Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.
На девятой минуте хозяева открыли счёт благодаря усилиям Флориана Вирца. На 37-й минуте Эрлинг Холанд забил ответный мяч, а на исходе первого тайма Патрик Шик вновь вывел «Байер» вперёд.
В начале второй половины встречи Юлиан Брандт воспользовался передачей Холанда и опять сделал счёт ничейным, однако спустя всего шесть минут Мусса Диаби поразил ворота« шмелей» и сделал счёт 3:2. На 71-й минуте гости отыгрались в третий раз. Гол забил Рафаэл Геррейру. А на 75-й минуте Холанд реализовал одиннадцатиметровый и установил окончательный счёт в матче — 4:3 в пользу «Боруссии».
Дортмундская «Боруссия» после четырёх игр имеет в своём активе 9 набранных очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Байер» с семью очками идёт на пятом месте.
- 11 сентября 2021
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