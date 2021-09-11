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«Вулверхэмптон» одержал гостевую победу в матче с «Уотфордом»

«Вулверхэмптон» одержал гостевую победу в матче с «Уотфордом»
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч четвёртого тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном». Победу одержали «волки» со счётом 2:0. Эта победа стала для команды первой в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Первая половина встречи прошла практически без голевых моментов и завершилась со счётом 0:0. Во втором тайме гости провели ударный игровой отрезок с 74-й по 83-й минуту, уместив в этот промежуток два забитых мяча. Сначала Сьерральта неудачно подставил голову в собственной вратарской после подачи Марсало и забил гол в собственные ворота, а затем Хван Хи Чан в упор расстрелял голкипера хозяев и увеличил преимущество.

После четырёх игр английской Премьер-лиги обе команды имеют в своём активе по 3 очка и делят 13-ю позицию в турнирной таблице с «Арсеналом» и «Саутгемптоном».

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сьерральта – 74' (автогол)   0:2 Чан – 83'
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