«Вулверхэмптон» одержал гостевую победу в матче с «Уотфордом»

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч четвёртого тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном». Победу одержали «волки» со счётом 2:0. Эта победа стала для команды первой в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Первая половина встречи прошла практически без голевых моментов и завершилась со счётом 0:0. Во втором тайме гости провели ударный игровой отрезок с 74-й по 83-й минуту, уместив в этот промежуток два забитых мяча. Сначала Сьерральта неудачно подставил голову в собственной вратарской после подачи Марсало и забил гол в собственные ворота, а затем Хван Хи Чан в упор расстрелял голкипера хозяев и увеличил преимущество.

После четырёх игр английской Премьер-лиги обе команды имеют в своём активе по 3 очка и делят 13-ю позицию в турнирной таблице с «Арсеналом» и «Саутгемптоном».