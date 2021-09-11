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Болельщики «Спартака» после второго гола начали скандировать имя главного тренера

Болельщики «Спартака» после второго гола начали скандировать имя главного тренера
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Сейчас проходит матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги — московский «Спартак» на своём поле принимает подмосковные «Химки». На 48-й минуте Квинси Промес забил второй мяч в ворота гостей. После этого болельщики красно-белых начали скандировать имя главного тренера команды Руя Витории.

Игра стартовала в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики вывесили перед матчем баннер, на котором написано: «Главный враг — своя дурная голова»

Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 17 очков после семи матчей.

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