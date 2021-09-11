Куликов: «Локомотив» будет играть только на победу в матче с «Марселем»
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился эмоциями от победы над «Крыльями Советов» (2:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игра с «Крыльями Советов»? Главное, что выиграли, три очка забрали. В матче с «Марселем» будем играть только на победу», — цитирует Куликова Rusfootball.
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилась со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Московский «Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.
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