Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руй Витория: у нас с Федуном нормальные рабочие отношения

Руй Витория: у нас с Федуном нормальные рабочие отношения
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о взаимоотношениях с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Я не буду рассказывать, о чём именно мы общались с Федуном. Конечно, мы говорили о футболе, игроках, команде в целом, трансферах. У нас нормальные рабочие отношения», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

Новость по теме
«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021