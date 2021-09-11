Руй Витория: у нас с Федуном нормальные рабочие отношения

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о взаимоотношениях с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.



«Я не буду рассказывать, о чём именно мы общались с Федуном. Конечно, мы говорили о футболе, игроках, команде в целом, трансферах. У нас нормальные рабочие отношения», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.



«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

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