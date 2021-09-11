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Феминистки провели акцию против Роналду во время матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Феминистки провели акцию против Роналду во время матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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Сегодня, 11 сентября, во время матча 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» над полем стадиона «Олд Траффорд» пролетел самолет с баннером в поддержку, Кэтрин Майорги, которая обвиняет нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает BBC.

Акция была организована феминистическим движением Level Up, которое хотело напомнить людям об обвинениях в адрес Роналду. На баннере была надпись: «Верьте Кэтрин Майорге».

Фото доступно в «твиттере» The Sun Football:

«Мы хотели послать сообщение футболу: обвинения в изнасиловании нельзя убрать с поля», — цитирует BBC одну из лидеров движения Джейни Старлинг.

Первый гол Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»:

Напомним, Майорга утверждает, что Криштиану Роналду изнасиловал её в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По словам Майорги, португалец заплатил ей $ 375 тыс. за молчание. В дальнейшем, Роналду подтвердил это.

В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против португальского футболиста.

Второй гол Роналду в матче с «Ньюкасл Юнайтед»:

Матч с «Ньюкасл Юнайтед» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов». Игрок оформил дубль.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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