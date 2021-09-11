Ромелу Лукаку: с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от дубля в ворота «Астон Виллы» (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



«Я с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж». Я много работал ради этого момента. Очень рад победе. Это была очень важная игра для нас. Мы проявили волю к победе с первых минут. Я очень доволен результатом.

Видео первого гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

В Италии я играл в лиге, где у меня, возможно, был один или два шанса за игру, поэтому мне приходилось их реализовывать. Я очень доволен ситуацией, в которой нахожусь теперь, мы продолжаем двигаться вперед.

Видео второго гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

«Астон Вилла» была очень хороша и прессинговала нас, особенно тройку нападающих. Они очень усложнили нам жизнь. Но все закончилось здорово. Для меня это осуществление детской мечты. Я очень счастлив, но нужно продолжать работать», — цитирует Лукаку BBC.