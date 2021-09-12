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«Сочи» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Сочи» — «Уфа». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

У «Сочи» 12 очков после 6 матчей, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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