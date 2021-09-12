«Сочи» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Сочи» — «Уфа». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
У «Сочи» 12 очков после 6 матчей, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:26
-
11:23
-
11:08
-
11:01
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
10:02
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
08:21
-
07:03
-
05:59
-
05:43
-
04:55
-
04:42
-
03:59
Партнерский контент