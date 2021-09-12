«Динамо» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Динамо» — «Нижний Новгород». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Московское «Динамо» в 6 матчах набрало 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (8) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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