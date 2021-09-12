«Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария» поборются с «Барселоной» за Ольмо
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Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо может сменить клуб, сообщает Marca.
По информации источника, помимо «Барселоны», в услугах 23-летнего испанского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». «РБ Лейпциг» намерен получить за Ольмо не менее € 70 млн.
Напомним, действующий контракт Даниэля Ольмо с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач. С 2015 по 2020 год Ольмо выступал за загребское «Динамо». Испанский полузащитник является воспитанником «Барселоны». Футболист вызывается в сборную Испании с 2019 года.
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