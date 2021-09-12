«Арсенал» — ЦСКА: Заболотный получил повреждение и покинул поле

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К 38-й минуте счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел форвард Фёдор Чалов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА в 6 матчах набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (7) располагается на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).