«Спартак» — Тедеско: поздравляем с днём рождения! Всегда рады видеть на нашем стадионе

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с днём рождения. Сегодня немецкому специалисту исполнилось 36 лет.
«Доменико Тедеско – 36! Поздравляем экс-тренера «Спартака» с днём рождения! Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
После матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок соглашения специалиста с красно-белыми истёк по окончании минувшего сезона.
В настоящее время «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера. Под руководством португальца «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов и провально стартовал в РПЛ. СМИ писали о возможном возвращении Тедеско в клуб.
- 12 сентября 2021
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:26
-
11:23
-
11:08
-
11:01
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
10:02
-
09:46
-
09:34
-
09:30