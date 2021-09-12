«Спартак» — Тедеско: поздравляем с днём рождения! Всегда рады видеть на нашем стадионе

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с днём рождения. Сегодня немецкому специалисту исполнилось 36 лет.

«Доменико Тедеско – 36! Поздравляем экс-тренера «Спартака» с днём рождения! Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

После матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок соглашения специалиста с красно-белыми истёк по окончании минувшего сезона.

В настоящее время «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера. Под руководством португальца «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов и провально стартовал в РПЛ. СМИ писали о возможном возвращении Тедеско в клуб.