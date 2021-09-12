Роналду: возвращение в «Манчестер Юнайтед» — лучшее решение, которое я принимал

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что возвращение в стан «красных дьяволов» — лучшее решение, которое он принимал.

«Возвращение в «Манчестер Юнайтед» — это лучшее решение, которое я принимал. Это было сделано в подходящий момент. Я хочу войти в историю, помочь «Манчестер Юнайтед» добиться отличных результатов и выиграть трофеи», — сказал Роналду в интервью Telefoot. Его слова приводит Goal.

Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

Первый гол Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»: